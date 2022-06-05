اسامة ابو السعود

صرح وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الإدارية والمالية علي حسين السلمان بأن الوزارة وبناء على توجيهات المستشار وزير العدل جمال الجلاوي واستكمالا لخطتها في تسكين الوظائف المعاونة للقضاء ( أمين سر جلسة/ أمين سر تحقيق/ ضابط دعاوى/ منفذ أحكام جزائية) فقد تم تغيير المسمى الوظيفي لعدد من الموظفين وتسكينهم لشغل هذه الوظائف وبما يتناسب مع حاجة ومتطلبات العمل في هذه الوظائف المهمة والتي تعد احدى ركائز العدالة، لما يقومون به من دور في معاونة رجل القضاء في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة الناجزة. أما عن وظيفة مندوب إعلان فأكد السلمان أنه مع التطوير الذي شهدته وزارة العدل ودخول قانون الإعلان الإلكتروني حيز التنفيذ لم تعد هناك حاجة للتعيين بهذه الوظيفية في الوقت الحالي. مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدا في تذليل كافة الصعاب التي تواجه الموظفين تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم على مواصلة العطاء متمنيا التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.