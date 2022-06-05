مناقشة مقترح تعديل التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل

النظر في عودة الدراسة الحضورية بكافة الشعب بدءاً من الفصل الصيفي

آالاء خليفة



كشفت مصادر مطلعة ل "الأنباء" أن مجلس جامعة الكويت سيجتمع في العاشرة من صباح غد الاثنين لمناقشة عدة بنود اهمها سياسة قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بما فيها اعداد المقبولين وكذلك سياسة القبول والتحويل للجامعة.

وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي سيحضره وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف ومدير الجامعة د.يوسف الرومي سيشهد مناقشة مقترح تعديل التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل، مضيفة أن جدول الأعمال يتضمن أيضا النظر في التصديق على رأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن عدم جواز جمع اعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة بين العمل بجامعة الكويت واي جامعة اخرى سواء كانت خاصة او حكومية.



وذكرت المصادر أن المجلس سيتطرق إلى مناقشة تطوير نظام الفصل الدراسي الصيفي، في ظل وجود عدة مقترحات تقدمت بها العمادات النوعية بهذا الخصوص، وهي ٣ مقترحات، العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية السابقة، الاستمرار بالعمل بلائحة الدراسات الصيفية الجديدة ومقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي.



واختتمت المصادر بأن المجلس سينظر كذلك في مقترح عودة الدراسة الحضورية بكافة الشعب الدراسية بجامعة الكويت بدءا من الفصل الدراسي الصيفي المقبل للعام الدراسي الحالي 2021-2022.