وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى قال في مقدمته: بتاريخ 10 يناير 2022 صدر بيان من مجلس الوزراء بتكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من { وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي تراها مناسبة} باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتخصيص أرض { جنوب القيروان } لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص . مع تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من { وزارة المالية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية } لوضع المرئيات المناسبة حول سبل الاستفادة من الأشجار الواقعة في الموقع بما يضمن سرعة تسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون أية عوائق مع موافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه ، وطالب تزويده وإفادته بالتالي:



1- يرجى تزويدي بنسخة من قرار تكليف مجلس الوزراء؟

2- ما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ تكليف مجلس الوزراء بخصوص الأشجار الموجودة بالموقع المشار إليه؟



3. يرجى موافاتي برأي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن نقل الأشجار؟ وهل يوجد تواصل أو تنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي بما يفيد ذلك؟