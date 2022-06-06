ألاء خليفه



علمت "الأنباء" من مصادرها ان اجتماع مجلس الجامعة والمجتمِع حاليا برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة د.علي المضف، وبحضور مدير الجامعة د.يوسف الرومي، ان اعضاء المجلس وافقوا بالاغلبية على العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية القديمة.

وذكرت المصادر ان لائحة الدراسات الصيفية كان قد صدر بها قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 74 بتاريخ 14-9-2021 ،

مشيرة إلى ان الاجتماع كان يناقش اليوم 3 مقترحات خاصة بتطوير نظام العمل بالفصل الصيفي وهي اما العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية او العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة او مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي، لافتة الى انه تمت الموافقة بالاغلبية على العودة للعمل بلائحة الدراسات الصيفية