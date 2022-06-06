بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الأحمد، مع مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق الطيار مارتن سامبسون موضوعات عسكرية مشتركة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد استقبل في مكتبه صباح اليوم الاثنين الفريق سامبسون ترافقه سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس وتناول البحث عددا من المواضيع وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

وأضافت أنه تم أيضا خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد بحري بول مولفيني.