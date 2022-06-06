اقترب متحف الهيب هوب العالمي خطوة من فتح أبوابه في نيويورك عقب مراسم الانتهاء من أعمال البناء التي احتفت بالانتهاء من هيكل مبنى برونكس.

ويخطط المتحف الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في 2024 ويضم نحو 550 مسطح في نفس المبنى، لتكريم موسيقى الهيب هوب التي يقول المؤرخون إنها ترجع إلى المشهد الموسيقي المحيط ببرونكس في سبعينيات القرن الماضي.

وبعد نصف قرن من نشأة الهيب هوب في برونكس، من المقرر الاحتفاء بهذا النوع الموسيقي، بكل أوجهه المختلفة في المتحف المخطط.

وقال مدير المتحف روكي بوكانو في الحفل الذي أقيم في 25 أيار/مايو "هذه علامة فارقة آخرى مهمة للهيب هوب". ومن المقرر أن تكلف أعمال إنشاء قاعة العرض نحو 80 مليون دولار.

ويقول متحف الهيب هوب العالمي إن القائمين عليه يفرزون حاليا نحو 30 ألف مفردة من شارات الفنانين وشرائط الكاسيت إلى فن الشارع والصور، وهي الأشياء المقرر أن تعرض في المتحف.