ارتفع اليورو اليوم الاثنين مع زيادة الإقبال على المخاطرة بينما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.074 دولار.

وكان اليورو ارتفع في الآونة الأخيرة أمام الدولار بعد زيادة عائدات السندات الحكومية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 101.99، وهو رقم ليس بعيدا عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل نيسان التي بلغت 101.29 في 30 مايو أيار.

وعزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات زيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو أيار واستقرار معدل البطالة عند 3.6 بالمئة مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يواصل رفع أسعار الفائدة.

وكان اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار عند 6.657، بعد الإشارات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المحلي المتضرر من قيود كوفيد-19.

وقالت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد إن بكين ستواصل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا من خلال السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة مع عودة العاصمة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية في ظل تراجع عدد الإصابات.

وكان الين الياباني يحوم حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، ويتوقع محللون أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية.

وانخفض الين إلى 130.73 ليقترب من أدنى مستوى له في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7218 دولار اليوم قبيل اجتماع البنك المركزي الخاص بالسياسة هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 0.67 بالمئة الأسبوع الماضي.