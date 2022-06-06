أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن الجولة الخامسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلقت اليوم الاثنين وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري في الرياض.

واستأنف الجانبان المفاوضات في آذار/مارس، وعقدا الجولة الرابعة منها بسول بعد توقف لمدة حوالي 13 سنة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، من المتوقع أن يناقش الطرفان خلال الجولة الخامسة مجالات مثل السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وبلد المنشأ والجمارك وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة وغيرها.

ويخطط الجانبان لمناقشة فتح السوق في المجالات ذات الاهتمام وخاصة السلع، والبحث عن سبل لتوسيع الشركات المحلية أعمالها إلى أسواق البناء والمنشآت.