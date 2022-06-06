احتفظ فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 86 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

واحتفظ فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) بالمركز الثاني محققا إيرادات بلغت 9.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا بوبس برجرز موفي) في المركز الثالث بإيرادات بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار. الفيلم من إنتاج ديزني وتوينتيث سينشري وهو فيلم مبني على مسلسل كرتوني تلفزيوني عرض لفترة طويلة.

وتقدم فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) "الأشرار" من المركز الخامس إلى المركز الرابع مسجلا 3.3 مليون دولار.

وتراجع فيلم الدراما التاريخي (داونتون آبي: إيه نيو إيرا) "داونتون آبي: حقبة جديدة" من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا ثلاثة ملايين دولار.

والفيلم بطولة ناتالي باي وهيو بونفيل وسامانثا بوند وجيم كارتر ومن إخراج سيمون كورتيس.