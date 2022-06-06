يرى سبعون بالمئة من الأمريكيين أن سن ضوابط جديدة بشأن السلاح يجب أن تسبق حماية حقوق حيازتها، وفقا لاستطلاع رأي لشبكة أيه بي سي نيوز التليفزيونية ومؤسسة إيبسوس للأبحاث.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تشير نتائج الاستطلاع إلى دعم واسع النطاق لفرض قوانين تضع ضوابط أكثر صرامة بشأن السلاح في أعقاب حوادث إطلاق نار جماعي في بوفالو بولاية نيويورك ويفالدي بولاية تكساس وتولسا بولاية أوكلاهوما.

وعلى الجانب الآخر، يرى 29% ممن شملهم الاستطلاع أن حماية حقوق حيازة مجموعة واسعة من الأسلحة يجب أن تحظى بأولوية أكبر عن سن قوانين جديدة للحد من السلاح.

واتسعت الفجوة بين الموقفين بواقع تسع نقاط منذ آذار/ مارس عام 2021، عندما وجد نفس الاستطلاع أن 66% من المواطنين يؤيدون سن قوانين جديدة للحد من حيازة السلاح، بينما فضل 34% حماية هذه الحقوق.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار منذ شهر نيسان/أبريل وحتى الخامس من شهر حزيران /يونيو الجاري في ولايات تينيسي واوكلاهوما وتكساس ونيويورك ، اسفرت عن 29قتيلا و46مصابا.