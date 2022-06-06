قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إنه "قد يكون من المنطقي" رفع الرسوم الجمركية عن بعض السلع كوسيلة لكبح معدل التضخم الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وأضافت ريموندو في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها: "بالنسبة للصلب والألمنيوم، فقد قررنا الاحتفاظ ببعض هذه الرسوم لأننا بحاجة إلى حماية العمال الأمريكيين ونحتاج إلى حماية صناعة الصلب لدينا. إنها مسألة أمن قومي" وعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستنظر في إنهاء الرسوم المفروضة على مليارات الدولارات من الواردات من الصين، قالت : "هناك منتجات أخرى، سلع منزلية ودراجات، قد يكون ذلك منطقيا (بالنسبة لها)".

وقالت ريموندو: "أعلم أن الرئيس ينظر في ذلك".

وأضافت: "أي شخص يجلب له فكرة جيدة يعتقد أنها ستساعد الأسر الأمريكية، فهو منفتح على القيام بذلك".

ويدرس فريق الرئيس جو بايدن ما يجب فعله تجاه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على سلع مستوردة بقيمة 300 مليار دولار من أكبر منافس للاقتصاد الأمريكي.