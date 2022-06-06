أطلق المطرب رامي صبري أولى أغنياته خلال الموسم الصيفي الحالي على طريقة السينجل باسم "هي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد أيام قليلة من الترويج لها ونشر البوستر الترويجي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتعاون رامي في أغنيته الجديد "هي" مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله الذي كتب الكلمات ولحن الأغنية بنفسه والمكس والماستر لجلال حمداوي.

وكان رامي وعد جمهوره بإطلاق الأغنية خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري وذلك خلال حفله الأخيرة بالمملكة العربية السعودية والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم جدة.

ومن المقرر أن يتواجد رامي خلال الصيف بقوة من خلال مجموعة من الأغنيات السينجل والحفلات الغنائية التي ستكون مفاجأة لجمهوره.