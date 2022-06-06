توفي عازف الغيتار الأول والعضو المؤسس لفرقة الروك الأميركية "بون جوفي" أليك جون ساتش عن عمر يناهز 70 عاماً، على ما أعلن الأحد قائد الفرقة جون بون جوفي.

حققت "بون جوفي" شعبية كبيرة في ثمانينات القرن العشرين بفضل أغنيات ناجحة على غرار "ليفين أون إيخ براير" و"يو غيف لاف إيه باد نايم" و"وانتد ديد أور ألايف"، وكانت الحفلات التي تحييها في الملاعب الرياضية خلال جولاتها العالمية تستقطب جماهير كبيرة.

وكتب جون بون جوفي على تويتر أن الراحل "كان جزءاً لا يتجزأ من الفرقة بصفته عضواً مؤسساً فيها". ولم يشر إلى سبب الوفاة.

وأضاف جون بون جوفي أن أليك جون ساتش كان صديق الطفولة لعازف الدرامز تيكو توريس وأحضر ريتشي سامبورا لحضور إحدى حفلات الفرقة قبل أن ينضم إليها لاحقاً كعازف غيتار رئيسي.

ولـ"بون جوفي" شعبية في مختلف أنحاء العالم، ولا تزال مبيعات ألبوماتها تُعتبر من الأعلى في تاريخ الروك، ولها مكان في قاعة مشاهير الروك آند رول.