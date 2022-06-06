أعلنت مؤسسة (فيلم لاب فلسطين) عقد الدورة التاسعة من أيام فلسطين السينمائية في الفترة من الأول وحتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المؤسسة في بيان إن الفعاليات ستقام في خمس مدن فلسطينية هي القدس ورام الله وغزة وبيت لحم وحيفا، مشيرة إلى تشكيل فريق فني متخصص "لاختيار ومراجعة الأفلام المشاركة في المهرجان، بما يضمن تنوعها وقيمتها الفنية".

ويتألف هذا الفريق من الروائي والناقد السينمائي سليم البيك، وصانعة الأفلام ليانا صالح، والكاتب والمخرج مهند صلاحات.

كما أعلنت (فيلم لاب فلسطين) عن فتح باب استقبال الطلبات من صناع الأفلام المشاركة في النسخة السادسة من مسابقة "طائر الشمس الفلسطيني" للأفلام القصيرة والوثائقية وللإنتاج.

المسابقة مخصصة لصناع الأفلام الفلسطينيين أو الأفلام المتعلقة بفلسطين وتبلغ قيمة جائزة أفضل فيلم قصير 3000 دولار، وجائزة أفضل فيلم وثائقي 5000 دولار، وجائزة الإنتاج 10000 دولار إضافة إلى دعم عيني بقيمة 6000 دولار يشمل أجهزة التصوير والصوت وخدمات ما بعد الإنتاج.

وقالت علا سلامة المديرة التنفيذية لمؤسسة (فيلم لاب فلسطين) إن المهرجان "يأتي انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية في فلسطين من خلال توفير مساحة مثالية لإنتاج وعرض الأفلام، وتبادل الخبرات والتعلم والمشاركة والإلهام، وصولًا إلى صناعة سينمائية منتجة وحيوية في فلسطين قائمة على صناع أفلام مهنيين ومبدعين".

وتنظم المؤسسة أيام فلسطين السينمائية منذ عام 2014 بمشاركة أفلام عربية ودولية مع إقامة ورش تدريب ومحاضرات ولقاءات متخصصة.