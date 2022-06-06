كشف استطلاع حديث للرأي عن أن أكثر من 70% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ارتفاع معدل التضخم وغلاء أسعار الوقود.

وأوضح الاستطلاع - الذي أجرته مؤسستا "إيه بي سي نيوز" و"إبسوس" الأمريكيتان - أن الأمن الاقتصادي ستظل له الأولوية في تحديد المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

ومن جهة أخرى، عبَّر 28% فقط من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم عن تعامل بايدن مع أزمة التضخم، كما أشار 37% عن موافقتهم على أداء الرئيس الأمريكي بشأن التعافي الاقتصادي بعد التراجع جراء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" وهي نسبة تقل بنحو 16% عن استطلاع سابق في يوليو من عام 2021 حين أبدى 53% موافقتهم على أداء بايدن حيال التعافي.

وقال 51% ممن تم استطلاع آرائهم إن التضخم والاقتصاد ستكون لهما الأهمية القصوى في التأثير عن قرار الناخبين في العام الجاري للتجديد النصفي للكونجرس.