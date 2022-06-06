من المتوقع أن تحتل أغنية "رانيننغ آب ذات هيل" لكايت بوش المركز الثاني في سباق الأغنيات البريطاني بفضل ما حققه من نجاح مسلسل "سترينجر ثينغز" عبر نتفليكس والذي ترافق الأغنية موسمه الجديد.

وأوضحت الهيئة الرسمية المسؤولة عن سباق الأغنيات الأحد أن الأغنية التي حصلت على المركز الثامن الجمعة لدى دخولها الترتيب، تتمتع بوضع جيد يمكّنها من التقدم ستّ نقاط لتصل إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، بحسب ما أظهرت المؤشرات المبكرة.

واحتلت الأغنية المركز الثالث عند طرحها عام 1985 ، و"قد تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق"، بحسب الهيئة التي سالت "هل يمكنها منافسة (نجم البوب البريطاني) هاري ستايلز ومركزه الأول" الذي ناله بفضل أغنيته "آز إت واز".

ووفرت نتفليكس اعتباراً من نهاية أيار/مايو الفائت الجزء الأول من حلقات الموسم الرابع ما قبل الأخير من المسلسل الخيالي الشهير "سترينجر ثينغز"، على أن تتيح الجزء الثاني منه في تموز/يوليو.

وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية عام 1986، بعد ستة أشهر من معركة ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.