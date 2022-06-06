أكد الأردن، رفضه لأي تغيير على ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وصلاحياتها أو أي انتقاص لخدماتها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي،مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني؛ لبحث الجهود المبذولة لحشد الدعم للأونروا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الصفدي ضرورة استمرار "الأونروا" في تنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وتعبيرا عن التزام المجتمع الدولي بحقوقهم الحياتية والسياسية.

ودعا إلى توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لسد العجز المتكرر في موازنتها وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات المُحددة وفقا لتكليفها الأممي، مؤكدا استمرار عمل المملكة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة.

وشدد وزير الخارجية الأردني على رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيرا إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.

وأكد أهمية التحرك بشكل فاعل لضمان توفير الدعم والإسناد، الذي تحتاجه الوكالة التي تعاني من أزمة مالية تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

من جهته.. أشاد لازاريني بجهود المملكة المكثفة والمستمرة لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، مؤكدا أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة.

واستعرض خطط الوكالة وما تواجهه موازنتها من تحديات وعجز مالي، مؤكدا أن "الأونروا" لا تتدخر جهدا في حشد تمويل مالي إضافي للوكالة لتتمكن من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.