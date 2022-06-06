يعتزم البنك الإسلامي للتنمية تمويل المرحلة الثانية من بناء طريق جاوة العابر للجنوب، حسبما أعلنت وزارة المالية الإندونيسية في بيان.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين أن البنية التحتية للطريق ذي الرسوم، المعروف باسم "TRSS2-"، سوف تمتد إلى مسافة 8ر67 كيلومتر من الساحل الجنوبي لجاوة بغرض تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في المنطقة.

وشارك البنك الإسلامي للتنمية سابقا في اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من الطريق "TRSS1-" بقيمة 250 مليون دولار في عام .2017

وتعمل إندونيسيا والبنك الإسلامي للتنمية على صياغة استراتيجية مشتركة للفترة من 2022 إلى 2025 من شأنها توفير المزيد من التمويل للبنية التحتية الخضراء والمستدامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاعات الرقمنة، وتنمية الموارد البشرية.