آلاء خليفة

زفت نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة البشرى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة بالجامعة بتجميد مجلس الجامعة قرار اللائحة الجديدة للفصل الدراسي الصيفي والرجوع إلى اللائحة القديمة، وذلك في اجتماعه اليوم الاثنين 6/6/2022، متقدمة بالشكر الجزيل لمجلس الجامعة لحرصه على إنصاف أساتذة الجامعة.

وأكدت الحويلة أن القرار جاء إنصافا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة بالجامعة الذين لم يدخروا جهدا في القيام بأعبائهم التدريسية وحفاظا على مزاياهم وعدم المساس بها تحقيقا للعدالة والمساواة، ومن أولوياتنا المحافظة على حقوق أعضاء الهيئة التدريسية ومستمرون في الدفاع عن حقوق كافة منتسبي جامعة الكويت أساتذة وطلبة، ونبارك لزملائنا هذا الإنجاز بجهود الجمعية بالتعاون مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة والإدارة الجامعية والأقسام في الكليات الأدبية والعلمية.