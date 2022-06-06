كرمت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه حفاظ عشرة من أبنائها الفائزين بمراكز مميزة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها ال٢٤ والتي نظمتها الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار (اطمئن) برعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وذلك في حفل أقيم بهذا المناسبة بحضور رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله العلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسئولي إدارة الحلقات والمراكز القرآنية.



وكان طلاب وطالبات مراكز وحلقات حفاظ المشاركون في المسابقة قد حققوا 10 مراكز متميزة حيث تمكن ثلاثة منهم من حصد المركز الأول، في حين حقق أربعة طلاب وطالبات آخرين المركز الثاني، فيما حصل ثلاثة من الطلاب والطالبات على المركز الثالث، وذلك في فئات المسابقة المختلفة، التي شاركت حفاظ في تصفياتها النهائية بعدد (١٩٢) متسابق ومتسابقة، محققة المركز الثالث بين الجهات المشاركة في عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة.



وأشادت جمعية حفاظ في كلمتها التي ألقاها الشيخ نايف الشرهان مسئول العلاقات العامة والإعلام بجهود الأمانة العامة للأوقاف التي تأخذ على عاتقها تنظيم هذه المسابقة المباركة التي تعد الأهم والأبرز ضمن المسابقات المحلية الكويتية، حيث خرج من رحابها كبار قراء الكويت المشهورين، ويتم من خلالها تأهيل المشاركين باسم الكويت في المسابقات الدولية الكبرى للقرآن الكريم على مستوى العالم، مثمناً في الوقت ذاته دورها في تعزيز المشاركة في الفعاليات القرآنية، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.