أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس عن قيام مبرة العوازم الخيرية بالإشراف على جمع المبلغ المتبقي لاستكمال دية ضاري حمود دهلوس الكريباني المتهم في قضية قتل أحد أبناء قبيلة الدواسر، وذلك بعد موافقة أولياء الدم على إتمام الصلح وقبول الدية.

وفي تصريح صحافي تقدم رئيس مبرة العوازم الخيرية بأسمى آيات الشكر والتقدير لقبيلة الدواسر على عفوهم وقبولهم بالصلح، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل الطيب المبارك.

كما أثنى البسيس على مبادرة أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح عيد بن جامع والتي دعا خلالها إلى فزعة مباركة تضامناً مع ابن القبيلة ضاري الكريباني لدفع ديته وتفريج كربه وسجنه.

كما أشاد البسيس بدور الشيخ فهد فلاح بن جامع على دوره المميز في تعزيز الصلح والتسامح بين القبيلتين، وكذلك الدور الشرعي والإصلاحي المشهود الذي قام به الشيخ خالد رفاعي العازمي وغيرهم من رجال العوازم.



هذا وقد ثمن البسيس فزعة أبناء قبيلة العوازم وغيرهم من أهل الكويت، الذين سارعوا في الخير وجادوا بأموالهم تفريجاً لكربة الكريباني، مؤكداً أن مثل هذه الفزعات ليست بجديدة على أبناء العوازم الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.