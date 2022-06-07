ذكر تقرير صادر عن «كامكو إنفست» أن الأرباح المسجلة من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى مستوى قياسي جديد في الربع الأول من العام 2022 بدعم قوي من نمو أرباح كافة القطاعات على أساس ربع سنوي باستثناء قطاع السلع طويلة الأجل.

وعكس ارتفاع الأرباح الانتعاش المستمر والمستدام في النشاط الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع.

وظلت بيانات مؤشر مديري المشتريات للسعودية والإمارات ودبي وقطر أعلى من حاجز النمو البالغ 50 نقطة بصفة مستمرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام على خلفية الجهود الحكومية والنشاط القوي للقطاع الخاص.

كما شهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص أيضا نموا مستداما في كل من السعودية والكويت وقطر وفقا للبيانات المتاحة من البنوك المركزية لتلك الدول.



وبلغ صافي إيرادات الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 65.4 مليار دولار خلال الربع مقابل 51.5 مليار دولار خلال الربع الرابع 2021، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى نسبة 27.0%.

وكان النمو على أساس سنوي أقوى، إذ وصل إلى نسبة 67.0% مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2021 البالغة 39.2 مليار دولار.

وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمالية المتنوعة في الصدارة محتلة أول ثلاثة مراكز من حيث نمو الأرباح على أساس مطلق مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، إذ مثلت نحو 80% من إجمالي نمو الأرباح على أساس ربع سنوي.



أما من حيث النمو السنوي، استحوذت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية على ما نسبته 82% من إجمالي نمو الأرباح بالقيمة المطلقة. وواصلت أرامكو السعودية تصدرها كأكبر الشركات المساهمة في نمو الأرباح خلال الربع.

إلا انه حتى بعد استثناء أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قويا ووصل إلى 35.0% على أساس ربع سنوي و51.4% على أساس سنوي.



أما على أساس إقليمي، لوحظ نمو أرباح البورصات السبع خلال الربع، وسجلت السعودية أكبر معدل نمو لصافي الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 73.2%، تليها أبوظبي والبحرين بنمو سنوي بنسبة 63.3% و62.4% على التوالي. من جهة أخرى، سجلت عمان أقل معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2022.

في حين واصلت السعودية الاستحواذ على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح على أساس ربع سنوي بحصة بلغت 76.2% في الربع الأول من العام 2022 مقابل 73.4% خلال الربع الأول من العام 2021.



ومن حيث أداء قطاعات السوق، ارتفعت أرباح قطاع الطاقة بنسبة 79.5% على أساس سنوي وبنسبة 21.8% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022.

إلا انه لم يتم تسجيل أي نمو على أساس سنوي عبر مكونات مؤشر القطاع، إذ أعلنت 9 شركات من أصل 21 شركة عن تراجع أرباحها خلال الربع.

وارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 80.6% على أساس سنوي لتصل إلى 37.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022 مقابل 21.0 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021.



وعكست الزيادة ارتفاع أسعار النفط خلال الربع في ظل وصول متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 100.87 دولار للبرميل مقارنة بسعر 61.0 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الربع الأول من العام 2021، أي بزيادة بنسبة 65.3%.



بالإضافة إلى ذلك، ساهم نمو متوسط إنتاج النفط الخام في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% في مقابل الربع الأول من العام 2021 في تعزيز نمو الأرباح خلال هذا الربع.

أما بالنسبة للأقسام المختلفة، فشهدت الشركة تحسنا في الأرباح في عمليات التكرير والتصدير (عمليات المصب) وأعلنت عن خطط لتطوير القطاع بشكل أكبر في آسيا وأوروبا.

كما سجلت شركات أخرى ضمن القطاع، بما في ذلك شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات وشركة أدنوك للحفر، نموا في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 58.9% و11.6% في الربع الأول من العام 2022، على التوالي.



وسجل قطاع البنوك ربحا أكبر خلال الربع الأول من العام 2022 بقيمة 10.9 مليارات دولار، بنمو بلغت نسبته 32.3% على أساس سنوي وبنسبة 25.4% على أساس ربع سنوي. ويعكس نمو الأرباح بصفة رئيسية الى الانخفاض الحاد للمخصصات خلال الربع بدعم من نمو التسهيلات الائتمانية.

وسجل القطاع نموا في الأرباح على أساس سنوي وربع سنوي في كل الأسواق خلال الربع الأول من العام 2022، حيث سجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 62%، تليها البنوك الكويتية التي شهدت نمو أرباحها على أساس سنوي بنسبة 50.6%. وسجلت البنوك المدرجة في السعودية نموا في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 22.4% خلال الربع.