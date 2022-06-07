في إطار التزامه المستمر بتنمية وتطوير مهارات كوادره البشرية، احتفل البنك الأهلي الكويتي بتخريج الدفعة 33 من أكاديمية إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي.

وقد أقيم حفل التخرج مؤخرا في أكاديمية التدريب بمنطقة حولي وبحضور عدد من مسؤولي الإدارة العليا للبنك، ومن ضمنهم عمر العبدالجادر مساعد مدير عام ـ إدارة الموارد البشرية.



وفي معرض حديثه عن تخريج الدفعة الجديدة من المتدربين، قال عمر العبدالجادر، إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من دعم المواهب الواعدة وصقل مهاراتهم في القطاع المالي.

وأود التنويه إلى أن أكاديمية إدارة الخدمات المصرفية للأفراد قد صممت لجذب الشباب للانخراط بالعمل في القطاع المصرفي الكويتي، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكامنة والمساهمة في تطوير قدراتهم.

ونحن في البنك، سنحرص باستمرار على التأكد من أن مثل هذه البرامج تسد الفجوات الكامنة في المهارات المطلوبة، وذلك من خلال تنميتها وصقلها.



وتضمن البرنامج التدريبي المكثف لأكاديمية إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، الذي استمر لمدة أربعة أسابيع، سلسلة من الموضوعات المصرفية. ويشتمل البرنامج التدريبي على فصول تدريبية تم إعدادها لهذا الغرض، ومزيج من التعلم النظري والعملي.

وتم تصميم البرنامج ليمنح المتدربين فرصة الانخراط الكامل في بيئة العمل لمختلف الإدارات والأقسام داخل البنك والتعرف عن كثب على العمليات اليومية، ما يكسبهم مزيدا من الخبرة العملية.



وقد بلغ إجمالي عدد خريجي أكاديمية البنك الأهلي الكويتي منذ إنشائها حتى اليوم أكثر من 600 متدرب. والبرنامج مصمم على وجه الخصوص لإنشاء بيئة مواتية وداعمة لتمكين الموظفين من خوض تجربة الانخراط العملي في الحياة المصرفية واكتساب الخبرة العملية.

كما يضيف البرنامج قيمة كبيرة، ليس فقط للشباب الكويتيين، الذين يكتسبون نظرة متعمقة في العمل المصرفي كمهنة مستقبلية وحسب، بل أيضا للبنك الذي لديه فرصة سانحة لتدريب المواهب المحلية وتوظيفها.



واختتم العبدالجادر حديثه قائلا: نتطلع إلى مرافقة خريجينا في مسيرة نجاحهم في القطاع المصرفي، إذ إن التدريب الذي سيحصلون عليه من أكاديمية إدارة الخدمات المصرفية للأفراد سيعود عليهم بالنفع والفائدة وسيكون مصدر دعم كبير لهم أثناء رحلة تطورهم المهني.