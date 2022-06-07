أعلن بنك بوبيان عن إطلاق مصنع البيانات والذي يحتوي على البنية التحتية الجديدة لمنصة تحليل البيانات الضخمة Big Data والمعتمدة على أحدث التقنيات العالمية من Informatica وMicrosoft وCloudera بهدف إمكانية تخزين واسترجاع جميع بيانات مجموعة بنك بوبيان والشركات التابعة لمدة 15 سنة سابقة خلال مدة قياسية.



وقال رئيس مجموعتي البيانات وتكنولوجيا المعلومات في بنك بوبيان عبدالله النصف: نجحنا في أن نكون البنك الأول والوحيد في الكويت في إطلاق مصنع البيانات والذي يحتوي على منصات تحليل البيانات الضخمة Big Data وذلك في إطار استراتيجية بنك بوبيان نحو معالجة مركزية للبيانات الضخمة وإنشاء مصدر موحد ومتسق لها.



وأضاف: مع التطور السريع الذي تشهده بيئة العمل المصرفي سواء التقليدية أو الرقمية في بنك بوبيان أصبحت هناك ضرورة ملحة لإيجاد طريقة تضمن تجميع البيانات الضخمة بصورة متكاملة ودقيقة ليتم بعد ذلك نقلها إلى قاعدة بيانات تحليلية ضخمة.



وحول مفهوم الـ Big Data، أوضح مدير أول هندسة ومنصات البيانات ثامر الميان أنه مصطلح معروف عالميا ظهر مع التطور السريع للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات وأصبحت الشركات في حاجة متزايدة إلى منصات البيانات الضخمة، حيث توفر منصات البيانات الضخمة المصممة بأفضل المقاييس العالمية البيئة المعلوماتية المتقدمة لمتخصصي البيانات لاستخراج التقارير وعمليات الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالتصورات المختلفة.



وأشار الميان أن تحليل البيانات الضخمة يعني استخدام التقنيات التحليلية المتقدمة لتحليل وفهم مجموعات ضخمة وكبيرة من البيانات التي تختلف بأشكالها وأنواعها، ويشمل هذا العلم أو المجال تحليل البيانات المنظمة، وشبه المنظمة، وغير المنظمة القادمة من مختلف المصادر وبمختلف الأحجام.



وأضاف أن جمع البيانات الضخمة ومعالجتها مركزيا يعد تحديا كبيرا تواجهه حتى أكبر الشركات نظرا لما يستغرقه من ساعات عمل طويلة، مشيرا إلى تمكن فريق العمل في مصنع البيانات في بنك بوبيان من إنجازه حاصلين على نتائج مرضية لاعتمادنا على أساس أحدث التقنيات العالمية وبرامج تحليل البيانات الضخمة من Informatica وMicrosoft وCloudera بهدف إمكانية تخزين واسترجاع جميع بيانات مجموعة بنك بوبيان والشركات التابعة لمدة 15 سنة سابقة خلال مدة قياسية.

وقال: مع استكمال مشروع مصنع البيانات يمكن من خلاله تطوير استراتيجية البنك التي من شأنها تحسين نتائج أعمال المؤسسة على كل المجالات مثل التسويق وجودة الخدمات المقدمة أو رفع مستويات خدمة العملاء بالإضافة إلى توفير مزايا تنافسية مع باقي المؤسسات.