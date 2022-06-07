أبو الحسن: المزاد يشمل بيع 18 سجادة تمت صناعتها يدوياً من قبل نازحات سورية

قمنا العام الحالي بدعم 318 ألفاً داخل سورية من خلال تقديم خدمات صحية وغذائية



عبدالله الراكان



أكد نائب المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر ان العالم يعاني حاليا من ظروف استثنائية تتمثل في الأزمات الصحية والحروب التي انهكت الشعوب، لافتا الى ان الغرفة لم تدخر جهدا في دعم العمل الإنساني عبر شراكتها مع جمعية الهلال الأحمر وذلك بدعمها لفريق «بيت الياسمين» التطوعي في مشروع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان.



جاء ذلك خلال المزاد الخيري للسجاد المصنع يدويا من قبل النازحات السوريات بالشراكة بين غرفة التجارة والصناعة وبعثة الامم المتحدة للهجرة أمس.



وقال العمر: في ظل هذه الظروف كانت الكويت بقيادتها وشعبها عونا للكثيرين بغض النظر عن العرق والدين وخارج حدود الجغرافيا، حتى أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى «مركز العمل الإنساني»، مضيفا يجمعنا اليوم حب الخير والأهداف السامية، ونتمنى أن ينجح المعرض والمزاد الخيري في بيع نحو 18 سجادة نسجتها أيادي نازحات سوريات، هن أخوات لنا في الإنسانية والدين والعروبة أجبرتهم الظروف القاسية التي ضربت بلادهن منذ أكثر من 11 سنة توالت فيها الحروب والأزمات الصحية والانهيار الاقتصادي، مما أدى بهن إلى اللجوء إلى دول الجوار لتوفير أبسط مقومات الحياة لأسرهن.



من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن ابو الحسن انه بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، ننظم المزاد الخيري الاول للسجاد المصنوع من قبل النازحات السوريات، لافتا الى انه يشمل 18 سجادة تمت صناعتها يدويا من قبل سوريات ضمن مشروع ممول من حكومة الكويت عام 2019، ونتيجة لهذا المشروع تمت إقامة عدد من المزادات ليكون ريعها لدعم المشاريع المستقبلية التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة.



وتابع أبو الحسن: في بداية 2022 قمنا كمنظمة بدعم ومساعدة 318 الف شخص داخل سورية من خلال تقديم خدمات صحية وغذائية وتسهيل سبل العيش علاوة على ارسال 207 شحنات من المساعدات العينية، لافتا الى أننا نهدف خلال الاشهر المقبلة الى دعم المشاريع التي تقوم بها المنظمة فيما يتعلق بتنمية المهارات والدعم النقدي وترميم البنى التحتية الاساسية لكي يتمكن الافراد من تحقيق احتياجاتهم الاساسية.



وذكر ان المزاد هو الاول من نوعه والتجربة أولية، معربا عن تمنياته أن يكون هناك إقبال أكثر من الشركات والقطاع الخاص في المستقبل لكي نصل لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، ويعتبر هذا التعاون الاول الذي نقوم به كمنظمة دولية للهجرة مع غرفة التجارة والصناعة، بما ان لديهم سبلهم للوصول لأكبر عدد من الشركات الكبيرة او متوسطة الحجم او الصغيرة، لافتا الى انه بعد مرور 11 عاما على الازمة السورية، وصلت الاحتياجات الانسانية لأكثر من 6.6 مليون نازح داخل سورية و5.6 لاجئ بالبلدان المجاورة إلى أعلى مستوياتها، بالاضافة لاحتياجات عدد كبير من المجتمعات المضيفة.



وبين أن عائدات المزاد ستخصص للمساهمة في دعم مشاريع تقوم بها المنظمة كالدعم النقدي في تلبية الاحتياجات الاساسية العاجلة، وإعادة تأهيل الخدمات والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية مثل الاسواق والمحلات التجارية والمخازن ومرافق الري، وتعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة والتماسك الاجتماعي وتحسين الوصول الى الخدمات الاساسية، وتوفير الانشطة المدرة للدخل مثل منح الأعمال الصغيرة مع الدعم الفني والنقد مقابل العمل، بهدف نقل المستفيدين من الاعتماد على المساعدات الانسانية الى الاعتماد على الذات والاستثمار في صقل وتعزيز المهارات.