بعدما أفقد الجفاف آمال المزارعين بحصد محاصيل قمح وفيرة هذا العام، لم يجد موسى فاطمي من حل سوى بيع إنتاج حقوله في شمال شرق سورية الى رعاة الأغنام مقابل أسعار رمزية، متكبدا خسارة مالية كبيرة.



على غرار مناطق أخرى في سورية، بات التغير المناخي يهدد مصير الزراعة خصوصا القمح الذي يعد ركيزة للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للدخل وشبكة أمان اقتصادية مهمة للأسر الفقيرة في شمال شرق البلاد.



على بعد أربعين كيلومترا شمال شرق مدينة الحسكة، يتجول فاطمي (85 عاما) بين حقول القمح على أطراف قريته أم حجرة (قولوا بالكردية)، متحسرا على خسائر «بالملايين».



ويقول لوكالة فرانس برس: «للسنة الثانية على التوالي نواجه الجفاف، في كل عام نتحسر على العام الذي سبقه». ويعود بذاكرته الى سنوات كانت أرتال الشاحنات تنقل أكياس القمح من أرضه بلا توقف الى صوامع الحبوب.



ويضيف: «لم نحصد حقولنا حتى لتأمين قوتنا من الخبز».



في منطقة تعتمد بغالبيتها على الزراعة البعلية وهطول الأمطار، زرع فاطمي 200 دونم بالقمح. وعوض أن يحصد محاصيل وفيرة، انتهى الأمر بالأغنام تلتهم محصوله.



ويوضح «لم نستفد من كل هذه المساحات الشاسعة أو نحصد حبة قمح.. أشعر بأسف حين أرى الأغنام ترعى في الحقل».



ويتكرر مشهد الأغنام التي تحولت حقول القمح الى مراع لها في المنطقة التي كانت تعد قبل اندلاع الحرب عام 2011 بمنزلة «سلة الغذاء» بالنسبة لسورية، وتعد اليوم الأكثر تأثرا بالجفاف وتدني مستوى الأمطار. وهو تحد يواجهه العراق المجاور أيضا.



قرب قطيع أغنام في قرية البركو المجاورة، يشرح سلمان البركو (55 سنة) لفرانس برس «أثر التغير المناخي علينا كمزارعين، من شح المياه وضعف الإنتاج وقلة هطول الأمطار والتغيرات الجوية».



على غرار مزارعين آخرين، وجد نفسه مجبرا على بيع محصول 157 دونما للرعاة، مقابل 15 ألف ليرة (4 دولارات) للدونم الواحد بينما كلفة زراعة الدونم تجاوزت 20 ألفا.



ويقول: «لا يعوض ذلك خسائرنا».



قبل الحرب، اعتادت سورية تحقيق اكتفاء ذاتيا من القمح مع إنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنويا. لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية. وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد خصوصا من حليفتها روسيا.



ويهدد انخفاض الإنتاج قرابة 60% من السكان الذين يعانون أساسا من انعدام الأمن الغذائي، في بلد أصبحت غالبية سكانه تحت خط الفقر.



يعود انخفاض إنتاج القمح في سورية، وفق تقرير نشرته منظمة (IMMAP) الدولية المتخصصة في إدارة البيانات في أبريل، الى الجفاف الناجم عن تغير المناخ. وقد شهدت معظم أجزاء شمال شرق سورية «فترات جفاف طويلة خلال مواسم المحاصيل الشتوية، والتي جففت الكثير من محصول القمح النامي».



نتيجة عوامل عدة مرتبطة بالتغير المناخي، من المحتمل أن تتعرض مناطق شمال شرق سورية على المدى الطويل للجفاف مرة كل 3 سنوات، وأن ينخفض هطول الأمطار بنسبة 11% خلال العقود الثلاثة المقبلة، وفق التقرير.



وبالفعل، انخفض إنتاج القمح خلال السنوات الأخيرة، وسجل الموسم الزراعي الشتوي 2020 - 2021 مستوى الإنتاج الأدنى منذ عام 2017 في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).



وشكل إنتاج القمح في محافظة الحسكة الموسم الماضي 26% مما كان عليه العام الذي سبقه، بعدما تراجع من 805 آلاف طن في موسم 2019-2020 الى 210 آلاف طن الموسم الماضي.



وترد الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية التي اعلنها الأكراد في شمال سورية ليلى محمد تراجع الزراعة خلال سنوات النزاع إلى تخلي «الكثير من المزارعين عن الزراعة ومغادرتهم لقراهم» على وقع التوترات الأمنية، عدا عن «العوامل المناخية التي أثرت على الإنتاج والنوعية».



وتضيف: «جراء الجفاف، نعتمد هذا العام بالدرجة الأولى على الزراعة المروية لـ 3 ملايين دونم تلقت دعمنا من المازوت والبذار».



لكن هذا الدعم يبقى ضئيلا مقارنة مع الاحتياجات، وفق ما يقول المزارع موسى محمد (55 عاما) الذي زرع 100 دونم من أراضيه بالقمح، معتمدا على الري، ما ضاعف الأعباء المالية عليه خصوصا مع ارتفاع ثمن المازوت.



ومع تحديد الإدارة الذاتية سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين بـ 2200 ليرة (قرابة نصف دولار)، لا يتوقع محمد أن يحقق وفرا.



ويقول لفرانس برس: «لا يعوض هذا السعر المصاريف، كان ينبغي تحديده بـ 3 آلاف على الأقل».



وتتنافس الإدارة الذاتية والحكومة السورية على شراء محاصيل القمح من المزارعين، لتوفير الحد الأدنى من احتياجات المناطق تحت سيطرتهما.



ويوضح محمد بحسرة «يعتمد المزارعون بشكل كامل على الموسم، لكن الموسم ضعيف هذا العام بسبب الظروف الجوية وقلة الأمطار وارتفاع الأسعار والتغير المناخي».