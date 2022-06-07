ندى ابو نصر



أقامت مجموعة المرأة الدولية في الكويت «اليوم الثقافي النيبالي» يوم أمس الأول في فندق كروان بلازا، وذلك بحضور عضوات مجموعة المرأة الدولية ولفيف من الصحافيين والإعلاميين وحشد من الشخصيات المرموقة في المجتمع. ‎وجاء برنامج اليوم بالتعاون مع سفارة نيبال، وتم افتتاحه بمشاركة سفير نيبال لدى الكويت دورجا براساد بهانداري، وزوجته بيندهيا بهانداري.



وألقت الرئيسة السابقة لمجموعة المرأة الدولية كريستيانا بالدوتشي كلمة افتتاحية رحبت فيها بالضيوف ووجهت الشكر إلى زوجة وزير الخارجية والرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية الشيخة هنوف بدر المحمد الصباح، على دعمها المستمر وتوجيهها لأنشطة مجموعة المرأة الدولية.



‎ثم ألقى سفير نيبال دورجا براساد بهانداري كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة والمساهمة في هذه الفعالية خاصة في الوقت الذي تحتفل فيه نيبال والكويت بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما.



وأعرب بهانداري عن خالص شكره لمجموعة المرأة الدولية لتوفير هذه الفرصة الفريدة في هذه السنة المهمة، وسلط الضوء على وفرة التراث الطبيعي والثقافي لنيبال، مشيرا الى أن نيبال بلد متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات واللغات يعيش فيه جميع الناس معا في سلام وتسامح وانسجام. وقال إن «الوحدة في التنوع من اختصاص نيبال».



وأعرب عن فرحته بتقديم رقصات على الأغاني الشعبية والوطنية النيبالية الشعبية، والعزف على الآلات الموسيقية النيبالية بما في ذلك مادال، وبانسوري (الفلوت)، والأرغام، والدامفو من قبل الفنانين في كل من الأزياء المحلية والتقليدية.



وأضاف أنه سيكون هناك عرض فيديو قصير يظهر السمات الجغرافية الفريدة لنيبال مع جبال الهيمالايا العالية والتلال ومناطق السهل/ تيراي والتراث الثقافي والتقاليد والعادات والحياة المحلية للشعب النيبالي، وقال إنه سيوضح صورة نيبال الدولية باعتبارها منطقة جذابة ووجهة للسياحة الدولية.



واختتم حديثه بتقديم الشكر للمشاركين وحثهم على زيارة نيبال. وهنأ مجموعة المرأة الدولية على عملها في مجال الثقافة والتقاليد وتبادل المعرفة بين أعضائها من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات.



‎كما تضمن الاحتفال عرض فيديو عن أسلوب الحياة والعادات والطقوس النيبالية، والطعام، ومواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمعالم التاريخية، والجبال الرائعة، والبحيرات، والحياة البرية، وأنشطة المغامرات السياحية في نيبال مثل التجديف في المياه البيضاء وركوب القوارب والرحلات وتسلق الجبال والقفز ورحلات السفاري في الغابة وأكثر من ذلك بكثير لتكتشفها السياحة الدولية، إضافة إلى عرض صور للأماكن النيبالية الشهيرة ذات الأهمية الثقافية ومناطق الجذب السياحي.



‎وفي اختتام البرنامج ودعت مجموعة المرأة الدولية زوجة السفير الإيطالي والرئيسة السابقة للمجموعة كريستيانا بالدوتشي لانتهاء مهامها كرئيسة للمجموعة، وتم الإعلان عن تسلم غادة شوقي، حرم سفير جمهورية مصر العربية رئاسة المجموعة للدورة 2023/2022. ‎ووجهت بالدوتشي كلمة وداع شكرت فيها جميع أعضاء مجموعة المرأة الدولية والضيوف الكرام على دعمهم الصادق وتعاونهم معها كرئيسة للمجموعة.



‎وفي نهاية الحفل تم توزيع جوائز السحب بما في ذلك منتجات الحرف اليدوية الخاصة مثل منتج الباشمينا النيبالي، والمنتجات الخشبية التي نحتها الحرفيون النيباليون، والمنتجات النيبالية مثل الشاي والقهوة والعسل والمنتجات الغذائية النيبالية وغيرها. وبالمثل تم تقديم تذكرتي طيران ذهابا وإيابا بين الكويت ونيبال ووزعت هدايا مصنوعة من الأشغال اليدوية التقليدية النيبالية على جميع الحضور.