رشيد الفعم



في ظل الترتيبات اللازمة لانعقاد الجلسات التي أعلن عن عقدها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في 14 الجاري والخاصة بالمتقاعدين والتي تليها، والتي تخص إقرار الموازنة والحالة المالية للدولة، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا استثنائيا ليستمع إلى التقرير الذي تم إعداده من اللجنة القانونية بشأن حضور الجلسات. ولفت المصدر إلى أن الحكومة تحضر الترتيبات اللازمة لحضور الجلسة الخاصة، مبينا أنه في الشهر الجاري سيتم التنسيق مع مجلس الأمة لوضع اللمسات النهائية لجلسات الميزانيات والميزانية العامة للدولة والحالة المالية، مرجحا في الوقت نفسه أن يتم فض دور الانعقاد نهاية الشهر الجاري. وأكد المصدر أن الحكومة اعتمدت الموازنة العامة من خلال الاجتماعات الحكومية والنيابية من جهة واللجان الاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء من جهة أخرى، موضحا أنه ستتم مراعاة ارتفاع أسعار النفط في الموازنة ووضع أيديولوجية مالية للتنمية المستدامة التي تحقق الرفاه.