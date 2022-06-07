ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية أمس قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية «الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية»، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الإجراءات استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تؤكد حرص الكويت والدول الأعضاء، على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.