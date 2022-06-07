أيد الناخبون في كازاخستان بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاما، وفقا لنتائج استفتاء نظم الأحد.



وقال رئيس لجنة الانتخابات نورلان عبدروف «يمكن اعتماد الاستفتاء»، معلنا أن 77% من الناخبين أيدوا هذه الخطوة.



واشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 68% في الاستفتاء الذي جرى بمبادرة من الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.



وشهدت الجمهورية السوفييتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية اضطرابات في يناير الماضي أوقعت أكثر من 230 قتيلا.



وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطورت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.



وقبل تلك الاضطرابات، كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاما والذي تنحى في 2019 لكنه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.



وقال المحلل السياسي غزيز ابيتشيف لوكالة «فرانس برس»: «يمكننا الآن بثقة القول إن عهد إلباسي قد انتهى».



ويلحظ التعديل الدستوري منع مقربي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.



وبحسب توكاييف، يفترض أن يضع الاستفتاء حدا للنظام «الرئاسي بامتياز» الذي لطالما حصر السلطات بأيدي نزارباييف.