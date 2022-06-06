نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الاطاحة به من منصبه خلال تصويت بسحب الثقة منه على خلفية مشاركته في حفلات خلال اجراءات كورونا فيما عرف بفضيحة "بارتي غيت".



جاء ذلك بعدما أطلق 5 4 نائبا من الحزب المحافظ هذا الإجراء عقب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة في قيادته.

وقبل التصويت قال مصدر بالحزب إن رئيس الوزراء البريطاني وعد المشرعين بخطة اقتصادية جديدة للنمو الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن جونسون وعد أيضا بتخفيضات ضريبية إذا ظل في المنصب.



وأبلغ المصدر الصحفيين بعد الاجتماع "هو لم يعد بخفض ضريبي محدد، لكنه ووزير المالية (ريشي سوناك) سيحددان معالم خطة النمو الأسبوع المقبل وسوف يكون لديكم الإطار العام لرؤية رئيس الوزراء والصورة الاقتصادية العريضة".