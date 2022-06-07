تمكنت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط عدد من المقيمين عددهم 6 وافدين من الجنسين بتهمة انتهاء الإقامة وأعمال منافية للاداب العامة وايضا بيع منشطات وأدوات جنسية وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة اخرى، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة "ادارة البحث والتحري" من ضبط (8) مخالفين من جنسيات مختلفة بمحافظة الجهراء منهم 2 تغيب و3 انتهاء اقامة و3 لا يحملون اثباتا، وجار احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.