قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون، ان زخات من شهب برج الحمل ستدخل الغلاف الجوي اليوم وغدا وتشاهد في سماء الكويت والعالم، مشيرا الى ان عددها يبلغ نحو 60 شهاب بالساعة.

واوضح السعدون لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان هذه الشهب سميت بشهب برج الحمل لانها تشاهد ظاهريا وهي تخرج من برج الحمل، مبينا انها عبارة عن غبار وصخور صغيرة جدا تخلفت عن الكويكب (ايكاروس 1566) الذي يدور حول الشمس كل 408 يوم وعندما يرحل يخلف من ورائه على طول مداره سحابة من الغبار وصخور وغازات اخرى.

وقال انه عندما تقترب الارض اثناء دورتها السنوية حول الشمس من هذه المخلفات تجذبها وتدخل الى الغلاف الجوي الارضي بسرعة 39 كيلومترا في الثانية وتنصهر وتحترق على بعد حوالي 80 كيلومترا من سطح الارض ولا تصل الى مستوى ارتفاع الطائرات.

واضاف ان "ما نراه من احتراق للشهب في السماء هو عبارة عن احتراق كمية من الغبار تساوي حفنة يد مليئة بالرمل بعد دخولها للغلاف الجوي للارض وانضغاطها من الهواء فترتفع حرارتها وتصل الى درجة الانصهار وتحترق ويتبخر هذا الغبار والصخور".

وذكر ان افضل وقت لمشاهدتها بعد غروب الشمس وقبل شروق الشمس لان برج الحمل قريب من الشمس فلا يشاهد بالليل.