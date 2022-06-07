عبدالعزيز الفضلي

استأنف وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب اليوم، استقباله للمراجعين بعد توقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا .

وقال الوكيل اليعقوب في تصريح للصحافيين: "انه بتشجيع ودعم من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، نعود اليوم مرة أخرى لاستقبال المراجعين وأولياء الأمور وكل منتسبي وزارة التربية لتطبيق سياسة الباب المفتوح"، مشيراً إلى أن اليوم بالنسبة له وللفريق القائم على ذلك يوم بهجة وسرور للتواصل مع الجمهور وخدمتهم وذلك لتحسين الاتصال عبر جميع مستويات العمل والمساعدة في تلبية الاحتياجات وحل المشكلات بين كل منتسبي التربية سواء القطاع الاداري أو الاشرافي أو التعليمي أو أولياء الأمور ومعالجة القضايا أو التحديات بشكل استباقي .

وأضاف: إننا نعمل على تشجيع المناقشات السليمة والبناءّة وقياس وجهات النظر المختلفة حول الرضا الوظيفي والإدراك في مكان العمل، مشدداً على أهمية بناء الثقة مع الموظفين وفي ما بينهم ومع مؤسستهم ونشر ثقافة اتقان العمل وقدسيته ناهيك عن تعزيز بيئة من التعاون والأداء العالي والاحترام المتبادل بين الإدارة العليا والموظفين وتشجيع التواصل المفتوح والمناقشة حول أي مسألة ذات أهمية للموظف .

وذكر اليعقوب أن فترة الاستقبال تبدأ من الساعة الخامسة حتى السابعة غير ان اليوم الاول استمر وقت الاستقبال فيه لمدة ثلاثة ساعات متواصلة، منوهاً إلى أن عدد المراجعين وصل إلى 53 مراجعا كان أغلبهم يحتاجون إلى سماع مشاكلهم والالتقاء مع المسؤول مباشرةً .

وأوضح أن وزير التربية د علي المضف، أبدى حرصه على أهمية استقبال المراجعين كما أنه سيشارك في أحد أيام الاسبوع المحددة لاستقبال المراحعين للاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم.