وصل إلى البلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد رافق سموه وفد رسمي يضم كلا من دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية د. بشر الخصاونة ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو وسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتال وعدد من كبار السؤولين.