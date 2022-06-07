حنان عبد المعبود

قام كل من وزيرا الصحة والأشغال بتفقد مشروع مستشفى الفروانية الجديد، لمتابعة تجهيزاته والأعمال النهائية فيه، استعدادا لافتتاحه قريبا.

ويأتي هذا فـي إطار المتابعة الدورية للمشاريع الصحية التنموية، وفي إطار التنسيق الحكومي المشترك.

وتفقد وزير الصحة د. خالد السعيد، ووزير الأشغال م. علي الموسى، مستشفى الفروانية الجديد، للوقوف على نسبة الإنجاز في الأعمال النهائية للمشروع، وتجهيزات المستشفى استعدادا لافتتاحه، وقـد اسـتمع الوزيـران خلال الجولـة إلى شـرح مفصل حول المشروع، وتجهيزات المستشفى، ونسب الإنجاز في الأعمال النهائية.

كمـا تفقد الوزيـــران محيط المستشفى والطـرق المؤدية إليه وما تستلزمه من أعمال إعادة التأهيل والصيانة قبيل افتتاح المشروع.