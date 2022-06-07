نقلت مصادر برلمانية ووسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله، اليوم الثلاثاء، إن وسيطا أميركيا سيزور بيروت الأسبوع المقبل لبحث النزاع على الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني.

وقال بري في جلسة برلمانية في بيروت إن المبعوث الأميركي آموس هوكستاين سيزور لبنان الأحد أو الاثنين.

وردا على سؤال عن تصريح بري، أحال متحدث باسم السفارة الأمريكية رويترز إلى تعليقات المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أمس الاثنين، والتي قال فيها إنه لا توجد خطط سفر كي يُعلن عنها.

وكان لبنان أعلن أمس الاثنين إنه سيدعو هوكستاين لزيارة بيروت من أجل مواصلة المفاوضات بشأن القضية لمنع أي تصعيد، وذلك بعد اتهام إسرائيل بالتعدي على المياه المتنازع عليها.

ووصلت يوم الأحد سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن إلى حقل غاز يقول لبنان إنه يقع ضمن المياه المتنازع عليها.

وتقول سلطات الاحتلال إن حقل كاريش الذي يبعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقالت أمس الاثنين، إن الخلاف قضية مدنية يتعين حلها دبلوماسيا بوساطة أميركية.

وبدأت الولايات المتحدة التوسط في محادثات غير مباشرة بشأن هذه القضية في عام 2020.

ولم يرد لبنان بعد على اقتراح لم يُكشف عنه للمبعوث الأمريكي هوكستاين في وقت سابق من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس في إفادة إعلامية أمس الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية ممكن "إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة للبلدين. ولتحقيق هذه الغاية، ندعم بشدة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين".



