بدأ صائدو الحيتان في اليابان مهمة لصيد الحيتان لاغراض تجارية، على الرغم من تراجع شعبية لحوم الحيتان، حيث ذكرت صحيفة "كيوتو شيمبون" أن سفينة صيد الحيتان "يوشن مارو" رقم 3، غادرت ميناء مدينة أونوميتشي في هيروشيما بجنوب اليابان اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الأم "نيشين مارو"، في اليوم التالي للتعامل مع الحيتان التي يتم إصابتها بالحراب ونقلها.

ومن المنتظر أن تبدأ السفينتان في صيد الحيتان على طول ساحل اليابان يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن تعود السفينتان إلى هيروشيما في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن اليابان استأنفت صيد الحيتان التجاري مرة أخرى في عام 2019، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بعد أن تركت الدولة "اللجنة الدولية لصيد الحيتان" بسبب خيبة الأمل من اتفاق وقف صيد الحيتان للاغراض التجارية والذي بدأ العمل به منذ عام .1986

ولطالما اشتكت طوكيو من أن بعض الدول المشاركة في الاتفاق تهتم فقط بحماية الحيتان وسعت جاهدة بدون نتيجة من أجل إعادة ترخيص الصيد التجاري.

وقد قيدت اليابان منذ ذلك الحين، عمليات صيد الحيتان التجاري لتقنصر على مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية.