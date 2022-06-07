اختيرت مدينة جلاسجو الاسكتلندية لاستضافة نهائيات بطولة كأس بيلي جين كينج للتنس أواخر العام الجاري، لتعود منافسات البطولة مجددا إلى بريطانيا للمرة الأولى منذ عام .1991

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي ايه ميديا)، أن البطولة التي كانت تعرف باسم كأس الاتحاد لفرق السيدات للتنس، ستقام في "ايمرتس أرينا" في الفترة ما بين الثامن وحتى 13 من تشرين الثاني / نوفمبر.

وخسر منتخب بريطانيا أمام جمهورية التشيك في التصفيات في نيسان / أبريل الماضي ولكنهم سيتنافسون في البطولة كمستضيفين للحدث إلى جانب 11 فريق آخر في النهائيات، وتعد هذه البطولة ثاني حدث كبير للتنس تنظمه المدينة ، والتي ستستضيف أيضا منافسات المجموعة الرابعة بكأس ديفيز في أيلول / سبتمبر المقبل.

وتتواجد منتخبات أستراليا وبلجيكا وكندا والتشيك وإيطاليا وكازاخستان وبولندا وإسبانيا وسلوفاكيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في البطولة، حيث ستتنافس تلك الفرق في أربع مجموعات كل مجموعة بها ثلاثة فرق، فيما يتأهل متصدرو المجموعات إلى الدور قبل النهائي.