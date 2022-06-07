بعد حادث القطار الذي وقع قبل أيام قليلة في جنوب ألمانيا، بدأ مكتب المدعي العام في ميونخ تحقيقات ضد ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل نتيجة الإهمال.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتهمين موظفون في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وكان قطار إقليمي تابع لـ"دويتشه بان" خرج عن مساره خلال توجهه إلى ميونخ يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد وقت قصير من مغادرته بلدة جارميش-بارتنكيرشن على خط مسار أحادي، وكان على متنه نحو 140 راكبا. ووقع الحادث بجوار طريق رئيسي.

وأسفر الحادث عن مقتل أربع نساء 32/ و39 و70 و51 عاما/ ومراهق14/ عاما/ كما أسفر عن إصابة 40 شخصا.