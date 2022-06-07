رحبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بإعلان المملكة العربية السعودية تنظيمها الدورة الأولى من "بينالي" الفنون الإسلامية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، تحت عنوان "أول بيت" في مدينة جدة، خلال الفترة من 23 يناير إلى 23 أبريل 2023، داعية جموع الفنانين من دولها الأعضاء إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وكانت مؤسسة "بينالي" قد أعلنت إقامة الدورة الأولى من "بينالي" الفنون الإسلامية في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، بالسعودية، تحت إشراف فريق عالمي من المتخصصين في مختلف المجالات الفنية.

وتقام الفعاليات على مساحة 70 ألف متر مربع، وتشمل قاعات المعرض، والمسرح، والمسجد، والورش الفنية، وقاعات الندوات، التي ستقام فيها مختلف أنشطة البرنامج الثقافي التابع للبينالي، إضافة إلى تشكيلة من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

يذكر أن "بينالي" كلمة إيطالية الأصل تعني معرضًا دوريًا يقام كل عام أو عامين، ويشمل مهرجانًا فنيًا لكل الفنون (نحت وتصوير وفوتوغرافيا وجرافيك وفيديو وأعمال مركبة ومجسمات).