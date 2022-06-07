أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاسباني اليوم الثلاثاء أن الانتاج الصناعي ارتفع بوتيرة أسرع خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، يرجع ذلك إلى نمو قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة.

وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 4ر2% على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 4ر0% في آذار/مارس الماضي.

وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 2ر6% على أساس سنوي. وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 8ر7% والسلع غير المعمرة بنسبة 2ر5%.

وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1ر2% على أساس شهري، بعد انخفاضه بنسبة0ر2% في آذار/مارس الماضي.

وأظهر أحدث استطلاع لمديري المشتريات أن النشاط الصناعي نما بوتيرة أسرع بنسبة طفيفة خلال شهر أيار/مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى النمو القوي للانتاج على الرغم من ركود الطلب بسبب المخاوف على خلفية التضحم والغموض الجغرافي.