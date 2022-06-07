قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إنها سوف تطلب من الشركات والمواطنين في أنحاء البلاد توفير الكهرباء بسبب احتمالية حدوث أزمة طاقة في الصيف والشتاء.

وتعد هذه أول مرة منذ العام المالي 2015 تتقدم فيها الحكومة بمثل هذا الطلب على مستوى البلاد. وكانت أخر مرة تتقدم بها اليابان بمثل هذا الطلب في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011 ، التي تبعها زلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي)، حيث طلبت توفير الطاقة ابتداء من العام المالي .2012

وذكرت صحيفة جابان توداي أن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو طلب في اجتماع مع الوزراء المعنيين المواطنين بتوفير الطاقة، ولكن قال إن الحكومة لن تضع أهدافا رقمية لمواجهة المخاوف المتعلقة بالامدادات، على الأقل خلال فصل الصيف.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن معظم محطات الطاقة النووية في البلاد مازالت لا تعمل وفقا لقيود السلامة الصارمة التي تم فرضها بعد حادث فوكوشيما، فإن عددا متزايدا من محطات الطاقة الحرارية تغلق أبوابها لقدمها.

وأدت مثل هذه التطورات لانخفاض قدرات إمدادات الكهرباء في اليابان.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن الحكومة سوف تطلب من المواطنين إطفاء الانوار غير الضرورية وتحديد درجة حرارة التكييف عند 28 درجة.