حددت دراسة جديدة يقودها علماء صينيون مركبا مشتقا من دواء ريمديسفير المضاد للفيروسات والذي يُظهر إمكانية استخدامه كعلاج لكوفيد-19 يتم تناوله عبر الفم.

وتظهر نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "علوم الطب الانتقالي" أن ATV006 الذي تم تركيبه من GS-441524 المشتق من ريمديسفير، أظهر تحسنا في الامتصاص عن طريق الفم وفعالية قوية مضادة لـSARS-CoV-2 والمتحورات في الاختبارات على الحيوانات.

ووفقا للدراسات السابقة، فعلى الرغم من فعالية GS-441524 ضد SARS-CoV-2، إلا أنه يعاني من ضعف التوافر الحيوي عن طريق الفم، مما يعيق تطويره كدواء عن طريق الفم.

وفي الدراسة الأخيرة المذكورة، اكتشف علماء من جامعة سون يات-صن والجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا أن تناول ATV006 عن طريق الفم يمكنه تقليل الأحمال الفيروسية وتخفيف أضرار الرئة ومنع وفاة الفئران المصابة بشكل فعال.

وقارن العلماء الدواء الجديد مع ريمديسفير الذي كان من بين أول علاجات كوفيد-19 المتعمدة في العام 2020. وشددوا على أن ATV006 يتمتع بهيكل أبسط ويمكن تركيبه بسهولة، الأمر الذي لا يسرع وقت الانتاج فقط، بل يقلل تكاليفه أيضا.

وذكرت الدراسة أن هذه النتائج تشير الى أن ATV006 يمثل دواء مرشحا واعدا لعلاج كوفيد-19 وربما لأمراض مستجدة يسببها فيروس كورونا في المستقبل.