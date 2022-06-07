كشف كل من براين ماي وروجر تايلور ، العضوان بفرقة كوين الشهيرة أن أغنية مفقودة، للمغني الرئيسي الراحل للفرقة فريدي ميركوري، ستصدر في أيلول / سبتمبر المقبل ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) وإلى جانب ميركوري ، أسس ماي / 74 عاما/ وتايلور/ 72 عاما / فرقة الروك البريطانية ، التي اشتهرت بأغانيها الناجحة ومن بينها الملحمة البوهيمية "بوهيميان رابسودي" و "وي يول روك يو " ، في عام .1970

وفي حديثه إلى الإذاعية البريطانية زوي بول عبر إذاعة بي بي سي راديو 2 ، قال تايلور عازف الطبول بفرقة كوين: "عثرنا على جوهرة صغيرة من فريدي، كنا نسيناها نوعا ما".

وأضاف: "إنها رائعة... في الحقيقة ، لقد كانت اكتشافا حقيقيا. إنها من ألبوم المعجزة "ميريكال" الصادر في أواخر ثمانينيات القرن الماضي ، وأعتقد إنها ستخرج للعلن في أيلول / سبتمبر المقبل".