ألقت الشرطة في بولندا القبض على رجل 52/ عاما/ يشتبه أنه قتل رضيعا يبلغ من العمر أربعة أشهر في ألمانيا في أيلول/سبتمبر .2016

وقالت متحدثة باسم الشرطة في جدانسك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشتبه به البولندي مطلوب من قبل السلطات في مدينة فلنسبورج الألمانية بموجب مذكرة اعتقال أوروبية منذ أيار/مايو الماضي.

ولم تعلن المتحدثة أي معلومات عن المكان الذي وقعت فيه الجريمة في ألمانيا.

وبحسب بيان للشرطة البولندية، كان الرجل مختبئا من سلطات التحقيق في ألمانيا وغيّر مكان إقامته كثيرا. واكتشف المحققون البولنديون أخيرا أن المشتبه به عاد إلى بولندا من ألمانيا، واعتقلوه داخل منزل في سلوبسك غربي جدانسك. ولم يبد الرجل مقاومة، ومن المنتظر تسليمه الآن إلى ألمانيا.