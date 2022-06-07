وجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء المسؤولين للمساعدة في تعزيز صناعة أشباه الموصلات من خلال إجراء تغييرات مؤسسية ورعاية القوى العاملة الموهوبة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عنه القول إن أشباه الموصلات هي "أحد أصول الأمن القومي"، إذْ أنها تمثل 20% من إجمالي صادرات البلاد.

وأضاف :"علينا توحيد الجهود لخلق الظروف المؤسسية حتى تتمكن صناعة أشباه الموصلات من زيادة قدرتها التنافسية في المستقبل".

وتمتلك كوريا الجنوبية ثاني أكبر حصة في سوق الرقائق العالمية، بنسبة 9ر19% ، بعد الولايات المتحدة التي تحظى بنسبة 8ر49% ، وفقا لبيانات قدمها المكتب الرئاسي.