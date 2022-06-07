أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية، أن الصين حصدت حوالي 55 في المائة من القمح الشتوي بحلول يوم الاثنين الماضي، متجاوزة بذلك موعد منتصف الحصاد في العام الماضي بيومين.

وأنهت البلاد حصاد القمح الشتوي لـ167 مليون مو (حوالي 11.13 مليون هكتار) من الحقول الزراعية بحلول يوم الاثنين الماضي، حسب البيانات. وتستمر الصين في حصاد المحصول لأكثر من 10 ملايين مو بشكل يومي لمدة ثمانية أيام متتالية، وذلك بعد بدء الحصاد بالآلات على نطاق واسع في 28 مايو الماضي.

واقترب حصاد القمح في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ومقاطعة هوبي بوسط البلاد من نهايته تقريبا، بينما سيكتمل حصاد القمح في مقاطعات شنشي وشاندونغ وشانشي وخبي قريبا.

وتشهد الصين حصادها الصيفي الذي يركز على جني القمح الشتوي وجمع البذور الزيتية بكامل طاقتها. ويمتد موسم الحصاد الصيفي في الصين عامة من شهر مايو إلى أواخر شهر يونيو، حيث يمثل إنتاج الحبوب في هذه الفترة حوالي ربع الإجمالي السنوي