ذكرت صحيفة "ليفربول وورلد" الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، وجه تحذيرا قويا للدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بشأن تقارير انتقاله للنادي الألماني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن ليفاندوفسكي جدد رغبته في مغادرة بايرن ميونيخ ، وتساءل عن سبب رغبة أي شخص في الانضمام إلى ناد لم يُسمح له بالمغادرة.

وأشارت إلى أن المهاجم يتمتع بمسيرة رائعة مع العمالقة الألمان، وفاز بثمانية ألقاب متتالية في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل 344 هدفًا رائعًا في 375 مباراة.

ويقال أن ليفاندوفسكي حريص على إكمال الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، مع انتهاء عقده في غضون 12 شهرًا، ولهذا تم اختيار ماني ليحل محل الدولي البولندي في ملعب أليانز أرينا.

وتنتهي صفقة ماني مع ليفربول في صيف عام 2023 ، ولم يجدد بعد ، بينما قدم البايرن عرضًا أوليًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني رفضه الريدز.

ونقلت الصحيفة عن ليفاندوفسكي قوله لوسائل إعلام بولندية :" أريد فقط ترك البايرن، الولاء والاحترام أهم من العمل، أفضل شيء تفعله هو إيجاد حل معًا، لم يرغبوا في الاستماع إلي حتى النهاية، شيء ما مات بداخلي - ومن المستحيل تجاوز ذلك " وأضاف " خلال سنوات عديدة في النادي كنت دائمًا جاهزًا ومتاحًا، على الرغم من الإصابات والألم، بذلت قصارى جهدي، أعتقد أن أفضل ما يجب فعله هو إيجاد حل جيد لكلا الجانبين وعدم البحث عن قرار من جانب واحد."

وحذر بقوله :" أي نوع من اللاعبين سيرغب في الذهاب إلى بايرن مع العلم أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث لهم؟ أين الولاء والاحترام إذن؟ لقد كنت دائمًا مستعدًا، لقد أمضيت ثماني سنوات لطيفة هنا، والتقيت بأشخاص رائعين وأود أن تبقى على هذا النحو في ذهني ".

وينتهى عقد ساديو مانى مع الريدز فى صيف عام 2023، وأصبح قريبا من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية، فى صفقة سوف تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

ولهذا وضع نادي ليفربول، قائمة مختصرة تتكون من خمسة لاعبين لتحديد البديل المثالي لمهاجمه السنغالي ساديو ماني ، والذي يرغب في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي صيف 2023 ، ولهذا سيضطر لبيعه بدلا من أن يرحل كوكيل مجاني بعد انتهاء الموسم المقبل