آلاء خليفة

عقدت قائمة «المتحدون» والتي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة جمعيتها العمومية يوم امس الاول وذلك في مقر جمعية المحامين وقد تم خلال الجمعية العمومية مناقشة التقريرين المالي والاداري لهيئة التنسيق السابقة والمصادقة عليهما، كما تمت تزكية أعضاء التنسيق الجدد لسنة نقابية جديدة يطمحون فيها للفوز بمقاعد الهيئة الإدارية في الانتخابات القادمة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة للعام الـ 38.



وقد تمت تزكية علي رجب منسقا لقائمة «المتحدون»، والذي بدوره شكر جميع الطلبة الذين أولوهم ثقتهم لعام نقابي جديد، واعدا الطلبة بالمضي قدما في تحقيق كل ما يصب في مصلحتهم الأكاديمية.